Calcio: è il giorno dell’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Quando inizia la partita e come seguirla in TV?

La firma, la conferenza stampa, i primi allenamenti. Ora però è arrivato il momento più importante: Cristiano Ronaldo debutta in campo con la maglia della Juventus. Il giocatore più forte al mondo oggi, a Villar Perosa, sarà sull’erba del campo piemontese per la tradizionale amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B: andiamo a scoprire l’orario d’inizio della partita e come seguirla in TV.

Debutto Cristiano Ronaldo

DOMENICA 12 AGOSTO:

17.00 Juventus A vs Juventus B

Come seguirla in TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, precisamente su Sky Sport ICC, canale 208. Per chi invece non potrà seguirla in TV, potrà farlo in streaming usando SkyGo oppure abbonandosi a NowTV.













