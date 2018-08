BPER Banca Beach volley Italia Tour, Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese: oggi le finali dell’ultima tappa

Poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le vincitrici della tappa del campionato italiano di Milano Deborah Allegretti/Annibalini e le vincitrici della tappa di Bibione del circuito tricolore Colombi/Breidenbach. Nel tabellone perdenti, poi, sono ancora in gioco alcune delle coppie potenziali protagoniste come Benazzi/Leonardi o Ferraris/Michieletto, protagoniste di una grande stagione e che cercheranno di risalire la china ma attenzione anche a Toti/J. Allegretti.

In campo maschile già in semifinale le teste di serie numero 1 Pizzolotto/Chinellato e la coppia di casa, i romagnoli Arienti/Rizzi ma non mancano gli outsider ancora in gioco nel tabellone perdenti.

Primo turno: Kessler/Seregni-Carucci/Fallace 2-1 (19-21, 22-20, 15-11), Benzi/Bertoli-Margaritelli/Girgis Atef Adel 2-1 (21-15, 19-21, 16-14), Cravera/Zavoianni-Arienti/Rizzi 0-2 (14-21, 13-21), Crusca/Raggi-Dall’Olio/Croati 2-0 (26-24, 21-14), Alessandrini/Gambarelli-Geromin/Camozzi 0-2 (27-29, 17-21), Casali/Perini-Negri/Conti 2-1 (21-13, 18-21, 15-11), Goria/Garghella-Romani/Andreatta 0-2 (10-21, 11-21), Chinellato/Pizzolotto-Mazzotti/Rocchi 2-0 (21-11, 21-16).

Secondo turno vincenti: Benzi/Bertoli-Kessler/Seregni 2-1 (15-21, 22-20, 15-9), Crusca/Raggi-Arienti/Rizzi, Casali/Perini-Geromin/Camozzi 2-0 (21-15, 21-17), Chinellato/Pizzolotto-Romani/Andreatta 2-0 (21-19, 21-9).

Primo turno perdenti: Goria/Garghella-Mazzotti/Rocchi 2-0 (21-16, 21-14), Alessandrini/Gambarelli-Negri/Conti 1-2 (21-17, 17-21, 10-15), Cravera/Zavoianni-Dall’Olio/Croati 0-2 (19-21, 15-21), Carucci/Fallace-Margaritelli/Girgis Atef Adel 2-0 (21-15, 21-16)

Secondo turno perdenti: Goria/Garghella-Crusca/Raggi 2-1 (21-18, 15-21, 15-7), Negri/Conti-Kessler/Seregni 1-2 (23-21, 15-21, 10-15), Dall’Olio/Croati-Romani/Andreatta 0-2 (16-21, 19-21), Carucci/Fallace-Geromin/Camozzi 1-2 (17-21, 21-18, 12-15).

Semifinali vincenti: Arienti/Rizzi-Benzi/Bertoli 20 (21-13, 21-18), Chinellato/Pizzolotto-Casali/Perini 2-0 (21-14, 21-16).

Terzo turno perdenti: Kessler/Seregni-Goria/Garghella 0-2 (22-24, 0-21), Geromin/Camozzi-Romani/Andreatta 1-2 (21-19, 17-21, 6-15).

Quarto turno perdenti: Goria/Garghella-Casali/Perini, Romani/Andreatta-Benzi/Bertoli

Primo turno: Cali/Foresti-Raimondo/Ravina 2-0 (21-14, 21-6), Di Prima/Scanavino-Giacosa/Prioglio 0-2 (12-21, 26-28), Aime/Cimmino-Bandieri/G. Leonardi 2-1 (12-21, 21-17, 15-13), Favini/Maiocchi-Bertozzi/Rinaldini 0-2 (9-21, 9-21), Guidi/Arboit-Pini/Ferretti 1-2 (21-18, 13-21, 13-15), Perroni/Lotito-Boscolo/Boscolo 0-2 (16-21, 8-21), Sacco/Fasano-Mazzotti/Consolini 2-0 (21-12, 21-7), Baravelli/Tamagnone-Scarponi/Palombo 2-0 (21-19, 21-10).

Secondo turno vincenti: Cali/Foresti-Toti/Allegretti 0-2 (21-23, 21-23), Lantignotti/Colzi-Giacosa/Prioglio 2-0 (21-13, 21-15), Aime/Cimmino-Ferraris/Michieletto 0-2 (21-23, 13-21), Zuccarelli/Traballi-Bertozzi/Rinaldini 2-0 (21-18, 21-14), Pini/Ferretti-S. Leonardi/Benazzi 0-2 (13-21, 15-21), D. Allegretti/Annibalini-Boscolo/Boscolo 2-0 (21-11, 21-18), Sacco/Fasano-Godenzoni/Leoni 0-2 (18-21, 18-21), Colombi/Breidenbach-Baravelli/Tamagnone Giulia 2-0 (21-9, 21-17).

Secondo turno perdenti: Raimondo/Ravina-Baravelli/Tamagnone 0-2 (0-21, 0-21), Di Prima/Scanavino-Sacco/Fasano 0-2 (8-21, 12-21), Bandieri/G. Leonardi-Boscolo/Boscolo 2-0 (22-20, 21-13), Favini/Maiocchi-Pini/Ferretti 0-2 (5-21, 13-21), Guidi/Arboit-Bertozzi/Rinaldini 0-2 (14-21, 13-21), Perroni/Lotito-Aime/Cimmino 0-2 (15-21, 17-21), Mazzotti/Consolini-Giacosa/Prioglio 1-2 (21-17, 19-21, 10-15), Scarponi/Palombo-Cali/Foresti 2-1 (21-16, 16-21, 15-10)

Terzo turno vincenti: Lantignotti/Colzi-Toti/J. Allegretti 2-1 (21-19, 14-21, 15-12), Zuccarelli/Traballi-Ferraris/Michieletto 2-0 (22-20, 22-20), D. Allegretti/Annibalini-S. Leonardi/Benazzi 2-0 (21-17, 21-15), Colombi/Breidenbach-Godenzoni/Leoni 2-1 (21-16, 15-21, 15-12).

Terzo turno perdenti: Sacco/Fasano-Baravelli/Tamagnone 2-0 (21-9, 21-12), Pini/Ferretti-Bandieri/G. Leonardi 2-0 (22-20, 21-12), Aime/Cimmino-Bertozzi/Rinaldini 0-2 (13-21, 18-21), Scarponi/Palombo-Giacosa/Prioglio 2-0 (21-6, 21-16).

Quarto turno perdenti: Sacco/Fasano-Ferraris/Michieletto, Pini/Ferretti-Toti/J. Allegretti, Bertozzi/Rinaldini-Godenzoni/Leoni, Scarponi/Palombo-Leonardi/Benazzi.

Semifinali vincenti: Zuccarelli/Traballi-Lantignotti/Colzi, Colombi/Breidenbach-D. Allegretti/Annibalini