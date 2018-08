BPER Beach Volley Italia Tour 2018, Cesenatico. Benzi/Bertoli e Colombi/Breidenbach si prendono tutto nella tappa finale

Benzi/Bertoli in campo maschile e Colombi/Breidenbach mettono il sigillo al terzo BPER Banca Beach Volley Italia Tour vincendo l’ultima delle sei tappe che si è conclusa oggi sulla spiaggia libera di Cesenatico.

Un torneo femminile di altissimo livello, vera e propria anteprima di ciò che accadrà nelle prossime due settimane prima a Caorle con la coppa Italia e poi a Catania con la finale tricolore, un torneo maschile che non ha lesinato sorprese e spettacolo con il successo di una coppia molto ben assortita come quella composta da due specialisti della sabbia come Davide Benzi e Matteo Bertoli.

In campo maschile Bertoli/Benzi hanno superato in finale 2-1 (21-11, 18-21, 15-13) i padroni di casa Calai/Perini che proprio su questi campi si allenano per tutta la stagione e che avrebbero voluto bissare la vittoria nella tappa finale dello scorso anno a Crotone sulla sabbia di casa. Terzo gradino del podio per le teste di serie numero uno Chinellato/Pizzolotto che si sono imposti in rimonta 2-1 (18-21, 21-19, 17-15) sull’altra coppia romagnola Rizzi/Arienti.

In campo femminile vittoria per Elena Colombi e Sara Breidenbach che scaldano i motori in vista dei due appuntamenti più importanti conquistando l’ennesimo successo di una stagione sempre più indimenticabile. Colombi/Breidenbach hanno superato in finale 2-0 (21-19, 21-14) Giulia Toti e Jessica Allegretti, bravissime a risalire dal tabellone perdenti ma arrivate senza troppe energie alla fase decisiva del torneo. Giù dal podio l’unica coppia della Nazionale azzurra al via, Zuccarelli/Traballi che ha utilizzato il torneo di Cesenatico per ritrovare il giusto ritmo dopo un mese di stop dovuto agli impegni internazionali giovanili di Gaia Traballi e all’infortunio alla costola di Agata Zuccarelli. Zuccarelli/Traballi (dopo aver perso al tie break la semifinale con Toti/Allegretti) sono uscite sconfitte, nella finale per il terzo posto, da una delle coppie top del circuito tricolore di questa stagione, Benazzi/Leonardi che si sono imposte in rimonta 2-1 (17-21, 21-15, 15-13).

TORNEO MASCHILE

Terzo turno perdenti: Kessler/Seregni-Goria/Garghella 0-2 (22-24, 0-21), Geromin/Camozzi-Romani/Andreatta 1-2 (21-19, 17-21, 6-15).

Quarto turno perdenti: Goria/Garghella-Casali/Perini 1-2 (10-21, 26-24, 9-15), Romani/Andreatta-Benzi/Bertoli 0-2 (19-21, 21-23).

Semifinali: Casali/Perini-Arienti/Rizzi 2-1 (19-21, 21-14, 15-9), Chinellato/Pizzolotto-Benzi/Bertoli 1-2 (21-15, 12-21, 13-15).

TORNEO FEMMINILE

Terzo turno perdenti: Sacco/Fasano-Baravelli/Tamagnone 2-0 (21-9, 21-12), Pini/Ferretti-Bandieri/G. Leonardi 2-0 (22-20, 21-12), Aime/Cimmino-Bertozzi/Rinaldini 0-2 (13-21, 18-21), Scarponi/Palombo-Giacosa/Prioglio 2-0 (21-6, 21-16).

Quarto turno perdenti: Sacco/Fasano-Ferraris/Michieletto 0-2 (17-21, 18-21), Pini/Ferretti-Toti/J. Allegretti 0-2 (18-21, 11-21), Bertozzi/Rinaldini-Godenzoni/Leoni 2-0 (25-23, 21-17), Scarponi/Palombo-Leonardi/Benazzi 0-2 (20-22, 13-21).

Semifinali vincenti: Zuccarelli/Traballi-Lantignotti/Colzi 2-0 (22-20, 21-15), Colombi/Breidenbach-D. Allegretti/Annibalini 2-1 (20-22, 21-15, 15-10).

Quinto turno perdenti: Leonardi/Benazzi-Bertozzi/Rinaldini 2-0 (21-19, 21-15), Ferraris/Michieletto-Toti/J. Allegretti 0-2 (16-21, 17-21)

Sesto turno perdenti: Leonardi/Benazzi-Lantignotti/Colzi 2-1 (15-21, 21-18, 15-5), Toti/J. Allegretti-D. Allegretti/Annibalini 2-0 (24-22, 21-16).

Semifinali: Leonardi/Benazzi-Colombi/Breidenbach 0-2 (19-21, 19-21), Toti/J. Allegretti-Zuccarelli/Traballi 2-1 (21-17, 19-21, 15-11).