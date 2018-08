BPER Banca Beach Volley Tour: a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo

Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande beach volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ogni appuntamento targato BVIT. Tra i partner dell’ultima tappa del Beach Volley Italia Tour Fastweb, che segue di pari passo il circuito così come il main sponsor BPER Banca.

Una festa vera e propria anche di beach volley con alcune fra le coppie che in stagione sono state protagoniste nelle prime tappe del BPER Banca BVIT e del campionato italiano e, nel torneo femminile, che si sono fatte valere in giro per il mondo nelle varie tappe del World Tour. In questo senso fari puntati su Traballi e Zuccarelli che tornano assieme dopo un periodo di distacco a causa degli impegni giovanili di Traballi e delle non perfette condizioni fisiche di Zuccarelli.

La coppia della Nazionale italiana, finalista nel torneo 2 Stelle del World Tour di Nantong, sarà testa di serie numero 3, mentre teste di serie numero 1 saranno le grandi rivelazioni del campionato italiano Colombi/Breindenbach e numero 2 Toti/J. Allegretti che vogliono preparare al meglio gli ultimi due appuntamenti tricolori dopo una stagione avara di soddisfazioni. In campo anche Leonardi/Benazzi, vincitrici di due tappe del campionato italiano, D. Allegretti/Annibalini, vittoriose in una tappa del circuito tricolore, Ferraris/Michieletto, trionfatrici nel torneo 1 Stella del World Tour a Samsun, Lantignotti/Colzi, Godenzoni/Leoni, Sacco/Fasano e Giacosa/Prioglio.

Meno nobile ma comunque di buon livello il tabellone maschile con Chinellato/Pizzolotto, coppia da main draw al campionato italiano, al via con la testa di serie numero 1, poi a seguire Carucci/Fallace, Crusca/Raggi, Geromin/Camozzi, Casali/Perini, Arienti/Rizzi, Benzi/Bertoli, Romani/F. Andreatta, Goria/Garghella e Margaritelli/Girgis. Domani dalle 9 il via alle sfide preliminari, domenica le gare decisive per l’assegnazione dei podi della sesta e ultima tappa del BVIT.