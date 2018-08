Boxe, Mondiali giovanili 2018: i sorteggi dei 12 pugili italiani presenti

Cominciano oggi i mondiali giovanili di boxe, in programma alla Duna Arena di Budapest fino al 31 agosto. Ci saranno 444 pugili in gara, suddivisi tra 277 uomini e 167 donne che rappresenteranno 81 nazioni. Nell’arco dei 10 giorni di gara ci sarà un unico giorno di riposo, il 29 agosto.

L’Italia porta sul ring ungherese 12 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Di seguito sono riportati i loro avversari nelle giornate che verranno. A fianco è inoltre riportata la fase del torneo in cui i nostri pugili entreranno in gara, in quando alcuni tabelloni differiscono per formazione e numero di iscritti.

DONNE

48 kg – Giorgia Rossi vs Olena Ivanisova (UKR) – ottavi di finale

51 kg – Martina La Piana vs Emelia Dermott (CAN) – ottavi di finale

54 kg – Biancamaria Tessari vs Ingledew (AUS) o Lagan Phonnapa (THA) – quarti di finale

57 kg – Giordana Sorrentino vs Tamang (NEP) o Delgerkhangai (MON) – ottavi di finale

60 kg – Francesca Delle Piane vs Yibing Chen (CHN) – sedicesimi di finale

64 kg – Sabrina Er Raqioui vs Aidyl Cardenas (USA) – ottavi di finale

UOMINI

49 kg – Massimo Spada vs Barun Singh Shagolshem (IND) – sedicesimi di finale

52 kg – Patrick Cappai vs Chothia (AUS) o Maouche (ALG) – ottavi di finale

56 kg – Daniele Oggiano vs Nopparat Thakhui (THA) – sedicesimi di finale

69 kg – Salvatore Cavallaro vs Morales Nieves (PUR) o Zhakpekov (KAZ) – ottavi di finale

81 kg – Tyson Alaoma vs Birardi (GER) o Merjanov (UZB) – ottavi di finale

91 kg – Vincenzo Fiaschetti vs Daniel Mikustak (CZE) – ottavi di finale

Primo a salire sul ring, e unico italiano impegnato nella giornata di oggi, sarà Massimo Spada.













Foto: FPI