Basket, WNBA: definiti i playoff. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini in campo martedì notte contro le Los Angeles Sparks

Si è conclusa questa notte la stagione regolare dell’edizione 2018 della WNBA, la massima lega professionistica americana riguardante il basket femminile. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini hanno concluso le 34 partite previste col record di 18-16, dopo aver avuto una stagione molto più complicata di molte delle precedenti in epoca recente. Il settimo posto in classifica è stato certificato dalla vittoria di stanotte contro le Washington Mystics (88-83, con 26 di Sylvia Fowles e 12 di Zandalasini, opposti agli 11 della leggenda della lega Elena Delle Donne).

Le Lynx saranno opposte, nel primo turno dei playoff, alle Los Angeles Sparks, giunte seste in regular season. Il format della postseason WNBA prevede che questo primo turno si giochi in gara secca, che in questo caso si giocherà allo Staples Center di Los Angeles. In caso di successo, le Lynx incrocerebbero nel secondo turno le Washington Mystics, per un’altra sfida in gara unica. Nelle semifinali, invece, si passa alla serie al meglio delle 5 gare: Minnesota è capitata dalla parte di tabellone delle Seattle Storm, che hanno dominato questa prima parte di stagione con 26 vinte e 8 perse. L’altro lato del tabellone è invece sotto il vigile occhio delle Atlanta Dream.

L’incontro tra Minnesota Lynx e Los Angeles Sparks si terrà nella notte tra martedì e mercoledì alle ore 4:30 italiane.













Credit: Ciamillo