Basket, WNBA: Cecilia Zandalasini per la prima volta in quintetto con le Lynx nella loro vittoria di stanotte

Cecilia Zandalasini, questa notte, è partita per la prima volta nella sua carriera in quintetto base in un incontro di WNBA. La nativa di Broni, già da tempo presente in modo costante nelle rotazioni delle Lynx, ha ripagato la fiducia della coach Cheryl Reeve con 11 punti in quasi 29 minuti di impiego nella vittoria di Minnesota a Chicago, contro le Sky, per 85-64, con 31 punti di Maya Moore a controbattere i 22 di Allie Quigley e le buone prestazioni di Vandersloot e Cheyenne Parker. Tutto il quintetto base delle Lynx (composto, oltre che da Moore e Zandalasini, da Sylvia Fowles, Seimone Augustus e Danielle Robinson) è andato in doppia cifra.

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 CECILIA, YOU'RE BREAKING THEIR HEARTS YOU'RE SHAKING THEIR CONFIDENCE DAILY OH, CECILIAAAAAAAA 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/REau5zGk4z — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) August 8, 2018

Per l’azzurra, quello di stanotte è stato il più alto minutaggio finora concessole, nonché la quarta doppia cifra della stagione. Questa notte sono rimaste a riposo, per le Lynx, Rebekkah Brunson e Lindsay Whalen, elementi importanti all’interno di una squadra che ha incontrato diverse difficoltà nell’arco della stagione, dopo aver recitato un ruolo da grande protagonista nelle ultime sette annate. Resta da vedere se i playoff diranno cose diverse rispetto a una stagione regolare che ha visto le Seattle Storm di Sue Bird e Breanna Stewart avere il miglior record di vittorie praticamente fin dall’inizio.

La stagione regolare della WNBA terminerà fra un paio di settimane, dopodiché partiranno i playoff secondo un meccanismo un po’ particolare: i primi due turni sono su partita secca (5a-8a di regular season per andare a giocare contro la 3a, 6a-7a per affrontare la 4a), dopodiché, in semifinale, entrano in gioco prima e seconda e si disputano serie al meglio delle 5 partite, cosa che si verifica anche in finale. Le Minnesota Lynx sono la franchigia esistente con più titoli WNBA, quattro; con lo stesso numero di successi ci sarebbero anche le Houston Comets, che non esistono più dal 2008 perché fallite.













Credit: Ciamillo