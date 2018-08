Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Michele Vitali non sarà con l’Italia per problemi con le regole sui ritiri della Liga ACB

Come se non bastassero le problematiche che hanno portato alle assenze di Marco Belinelli e Danilo Gallinari (NBA) e di Daniel Hackett (recupero da infortunio), ci si mette un ulteriore problema a ridurre la lista dei papabili azzurri per le sfide a Polonia e Ungheria nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019.

Michele Vitali, infatti, non sarà al raduno della Nazionale che inizia oggi a Pinzolo. Il motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, risiede in una regola particolare della Liga ACB. Vitali, com’è noto, si è trasferito quest’estate al MoraBanc Andorra, che milita in Liga ACB (Endesa per sponsor) pur essendo sito nel microstato posto tra Spagna e Francia. Ora, le regole della massima serie spagnola prevedono che le società possano esercitare l’opzione per cui un giocatore possa essere concesso a un ritiro di qualsivoglia Nazionale soltanto sette giorni prima dell’impegno ufficiale della stessa. Tradotto in termini pratici, il giocatore non potrebbe essere disponibile prima del 7 settembre. A quel punto, lo staff azzurro, vista la situazione, ha preferito lasciare Vitali ad Andorra per quest’occasione.

Al posto di Michele Vitali andrà a Pinzolo uno degli otto giocatori a disposizione di Meo Sacchetti: Nicola Akele, Jeff Brooks, Leonardo Candi, Simone Fontecchio, Raphael Gaspardo, Andrea Mezzanotte, Achille Polonara, Giampaolo Ricci.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo