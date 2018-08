Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia priva di Daniel Hackett nelle gare di settembre con Polonia e Ungheria

Novità, e non in positivo, per la nazionale italiana in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Daniel Hackett, infatti, non sarà in campo nei due incontri che l’Italia giocherà il 14 settembre contro la Polonia (al PalaDozza di Bologna) e il 17 settembre contro l’Ungheria (alla Fonix Hall di Debrecen).

Stando a eurohoops, il giocatore pesarese, da poche settimane ufficialmente passato al CSKA Mosca, ha chiesto a coach Sacchetti e più ampiamente alla Federazione di prendersi del tempo per recuperare dall’infortunio occorsogli nei primi minuti della partita con la Croazia a Trieste. Tanto Sacchetti quanto la FIP avrebbero accettato la richiesta.

Della lista dei play emersa dalle convocazioni di ieri, dunque, restano Andrea Cinciarini, Ariel Filloy, Luca Vitali e Leonardo Candi come candidati più quotati per avere minuti sul parquet nelle sfide di settembre, anche se ci sono Davide Moretti e Mattia Palumbo (entrambi in grado di coprire anche lo spot di guardia) che hanno svolto il lavoro estivo con le nazionali giovanili.

Nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, l’Italia ripartirà dalla seconda posizione nel nuovo girone a 6 formatosi con l’incrocio tra i gruppi C e D della prima fase. Andranno a giocarsi la manifestazione iridata le prime tre di ciascuno dei quattro raggruppamenti di nuova formazione.













Credit: Ciamillo