Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia per le sfide di settembre. Tornano Belinelli e Gallinari

Sabato 25 agosto la Nazionale Italiana di basket si rimetterà al lavoro in vista dell’inizio della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha diramato una lista preliminare di convocati, che comprende ben 31 atleti.

I convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019

Awudu Abass (1993, 2.00, A)

Pietro Aradori (1988, 1.96, A)

Marco Belinelli (1986, 1.96, G)

Paul Biligha (1990, 2.00, C)

Riccardo Bolpin (1997, 1.97, G)

Jeffrey Brooks (1989, 2.03, A)

Christian Burns (1985, 2.03, A/C)

Leonardo Candi (1997, 1.90, P)

Francesco Candussi (1994, 2.11, C)

Andrea Cinciarini (1986, 1.93, P)

Luigi Datome (1987, 2.03, A)

Amedeo Della Valle (1993, 1.94, G)

Ariel Filloy (1987, 1.90, P)

Diego Flaccadori (1996, 1.93, G

Simone Fontecchio (1995, 2.03, A)

Danilo Gallinari (1988, 2.08, A)

Raphael Gaspardo (1993, 2.07, A)

Alessandro Gentile (1992, 2.00, G/A)

Daniel Hackett (1987, 1.99, G)

Niccolò Mannion (2001, 1.88, G)

Nicolò Melli (1991, 2.05, A)

Andrea Mezzanotte (1998, 2.07, C)

Davide Moretti (1998, 1.88, P/G)

Mattia Palumbo (2000, 1.98, P/G)

Davide Pascolo (1990, 2.03, A

Achille Polonara (1991, 2.05, A)

Brian Sacchetti (1986, 2.00, A)

Amedeo Tessitori (1994, 2.08, C)

Stefano Tonut (1993, 1.94, G)

Luca Vitali (1986, 2.01, P)

Michele Vitali (1991, 1.96, G)

A spiccare in questa grande lista sono i nomi di Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Le due stelle NBA sono state fin qui impossibilitate a partecipare alla prima fase, vista la collocazione delle partite nel pieno del calendario della lega professionistica americana. Se però Belinelli aveva incontrato l’apprezzamento del CT dopo avergli parlato e dato la sua disponibilità, diverso è il caso di Gallinari, protagonista di un botta e risposta a distanza proprio con Sacchetti, che ne aveva messo in dubbio l’attaccamento alla maglia e la volontà di prendere parte agli impegni della Nazionale. Pace fatta, evidentemente, in attesa di nuovi sviluppi.

Non solo, nella lista allargata dei preconvocati rientrano anche quei giocatori impegnati nell’Eurolega, che analogamente all’NBA non ha modificato il proprio calendario per lasciare spazio alle Nazionali. Oltre a Daniel Hackett, che era già rientrato nell’ultima convocazione, anche Gigi Datome (che comunque aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dalla maglia azzurra), Nicolò Melli e Andrea Cinciarini.

Il programma e le date

L’Italia si radunerà il 25 agosto a Pinzolo, in Trentino. Fino al 5 settembre gli allenamenti, poi il trasferimento in Germania per partecipare alla Supercup insieme a Repubblica Ceca, Turchia e ai padroni di casa. Il 9 settembre, invece, gli azzurri si trasferiranno a Bologna, dove il 14 scenderanno in campo per affrontare la Polonia nella prima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali. Il giorno dopo partenza per Debrecen dove il 17 andrà in scena la sfida con l’Ungheria.

La Nazionale è stata inclusa nel gruppo J con Lituania, Polonia e Ungheria, oltre a Olanda e Croazia, che già erano nel gruppo con gli azzurri nella prima fase. Guida la classifica la Lituania con 12, poi l’Italia con 10, con un solo punto di margine sulle altre quattro. In questa fase i ragazzi di Sacchetti affronteranno Polonia, Ungheria e Lituania (andata e ritorno): al termine di queste sei partite le prime tre della classifica accederanno ai Mondiali di Cina 2019.













Credit: Ciamillo