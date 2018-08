Basket: la Nazionale maschile si radunerà a Pinzolo dal 25 agosto al 5 settembre

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noto che l’Italia, in vista degli impegni relativi alle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si radunerà in Trentino, a Pinzolo, dal 25 agosto al 5 settembre.

Gli allenamenti degli azzurri si svolgeranno al palazzetto dello sport di Carisolo, un comune posto di fianco a Pinzolo che raccoglie poco meno di mille anime. L’ingresso sarà libero, mentre per il dettaglio delle sessioni di allenamento ci sarà ancora da attendere. Ugualmente ancora in via di definizione è la lista dei convocati che coach Meo Sacchetti diramerà per quello che sarà un vero e proprio training camp preparatorio.

L’Italia, il 14 settembre, sarà opposta alla Polonia per la prima partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2019: teatro dell’incontro sarà il PalaDozza di Bologna, che ritrova la Nazionale due anni dopo l’ultima volta (allora furono due partite con Filippine e Canada in preparazione al torneo preolimpico di Torino). Tre giorni dopo, gli azzurri saranno a Debrecen per sfidare l’Ungheria. A novembre, si avranno sfide in casa con la Lituania e fuori con la Polonia; nel mese di giugno 2019, infine, ci saranno anche i match di ritorno con Ungheria (in casa) e Lituania (fuori casa).













Credit: Ciamillo