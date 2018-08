Basket, Jeff Brooks è quasi italiano: “Documenti fatti, sto aspettando. Voglio subito la Nazionale”

Jeff Brooks sta attendendo il passaporto italiano già da diversi mesi, l’americano aspetta il documento che gli permetterebbe di giocare con la nostra Nazionale e spera di averlo a disposizione già entro il prossimo 3 settembre in modo da poter scendere in campo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali 2019 (14 settembre contro la Polonia, tre giorni più tardi contro l’Ungheria). L’ala dell’Olimpia Milano figura come riserva nella lista che il CT Meo Sacchetti ha presentato questa mattina e dal 25 agosto sarà a Pinzolo per il raduno azzurro.

Entusiasmo a mille per il 29enne che rappresenterebbe un rinforzo importante per l’Italia: “Abbiamo finito l’iter, dobbiamo solo aspettare. Spero che prossima settimana sia tutto pronto. Se posso andare, ritiro il documento e volo subito in Nazionale – ha dichiarato a Tuttosport. Per il resto sono davvero molto eccitato di essere tornato in Italia e di averlo fatto a Milano. E’ il Paese in cui tutta la mia carriera è partita e la mia vita è cambiata. Sono diventato uomo”.













Credit: Ciamillo