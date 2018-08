Basket in carrozzina, Mondiali 2018: riscatto azzurro. L’Italia supera il Brasile

Pronto riscatto per l’Italia ai Mondiali di basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Dopo la sconfitta all’esordio con il Giappone, gli azzurri hanno superato il Brasile per 57-49, ottenendo la prima vittoria nella manifestazione. Un successo che permette alla squadra di coach Di Giusto di poter ambire ancora al primato nel girone anche se molto dipenderà dalla sfida di questa sera tra Turchia (prossima avversaria degli azzurri) e Giappone, entrambi con una vittoria all’attivo.

Una bella prestazione quella di oggi dell’Italia che si è trovata a condurre fin dal primo quarto e poi ha conservato il vantaggio accumulato nella prima frazione. Gli azzurri sono andati negli spogliatoi avanti di otto punti, per poi perdere il parziale del terzo quarto (10-7). Negli ultimi dieci minuti gli azzurri hanno segnato ben 19 punti e sono riusciti a chiudere alla fine sul +8.

Ottima prestazione di Giulio Maria Papi, miglior marcatore in casa Italia con 15 punti. In doppia cifra ci vanno anche Filippo Carrossino (13) ed Ahmed Raourahi (11). Al Brasile, invece, non bastano i 13 punti di Gelson Da Silva e gli 11 di Natanel Da Silva.

ITALIA – BRASILE 57-49 (18-11; 13-12; 7-10; 19-16)

ITALIA: Papi 15, Geninazzi 7, De Maggi 5, Spanu 4, Giaretti, Stupenengo 2, Santorelli, Carossino 13, Beltrame, Ghione, Raourahi 11, Schiera.

BRASILE: Gomes Dos Santos, G.Da Silva 13, N.Da Silva 11, Dos Santos, M.Silva 7, E.Da Silva 2, G.Silva, Nascimento, Carvalho, Viana 2, De Miranda 14, L.Da Silva













Credits: FIPIC