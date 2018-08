Basket in carrozzina, Mondiali 2018: Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini, Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima

Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto.

La finale femminile è stata praticamente tutta di marca olandese, guidato dai 21 punti di Mariska Beijer, rimasta in campo per tutti i 40 minuti. La Gran Bretagna è rimasta vicina fino all’ultimo quarto, poi non ha più saputo reggere il ritmo imposto dalle avversarie, che hanno allungato fino al 56-40 finale. Al terzo posto è arrivata la Germania, vincitrice per 44-43 sulla Cina.

Al maschile, la Gran Bretagna si è frapposta tra gli Stati Uniti e il successo finale. Lo ha fatto in modo netto, pur schierando soltanto sei uomini sul parquet. L’allungo decisivo, quasi a voler vendicare le donne, si è avuto all’inizio dell’ultimo periodo di gioco: il punteggio finale è stato di 79-62. Il terzo posto è stato appannaggio dell’Australia, che ha superato per 68-57 l’Iran.

L’Italia ha concluso il suo torneo all’11° posto, battendo un Canada troppo incentrato sui punti di due giocatori, la superstar Patrick Anderson e Nikola Goncin. In finale, però, il nostro Paese si è presentato comunque, per mezzo dell’arbitro Christian Roja, che con la direzione dell’ultimo atto ha chiuso anche la propria carriera.













Foto: FIPIC