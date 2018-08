Basket in carrozzina, Mondiali 2018: Italia eliminata agli ottavi dall’Argentina

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani.

Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo quarto. Dieci minuti da incubo per gli azzurri, che hanno tirato malissimo dal campo (1/9) e l’Argentina ha preso il largo in maniera decisiva. La squadra di coach Di Giusto ha provato in tutti i modi nei restanti tre quarti a riavvicinarsi ed è arrivata anche a due possessi pieni di differenza, ma l’Argentina ha sempre rimandato sopra la doppia cifra il proprio vantaggio.

Non sono bastati i 16 punti di un ottimo Simone De Maggi, unico azzurro a chiudere in doppia cifra. In casa Argentina non strepitosa prestazione di Cristian Gomez, miglior marcatore dell’incontro con 22 punti.

ITALIA – ARGENTINA 46-59 (7-21; 13-13; 13-13; 13-12)

ITALIA: Papi 5, Geninazzi 3, De Maggi 16, Spanu 2, Giaretti, Stupenengo 4, Santorelli 2, Carossino 9, Beltrame, Ghione, Raourahi 5, Schiera.

ARGENTINA: Berdun 9, Gomez 22, Esteche 12, Perez 10, Villafane 2, Ruggeri, Alessandrini, Valenzuela, Copa 4, Ovejero, Gabas, Gomez













