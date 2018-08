Basket in carrozzina, Mondiali 2018: definiti gli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Argentina

Si sono conclusi oggi gli incontri dei gironi ai Mondiali di basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Al termine delle partite, è emersa l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale: si tratta dell’Argentina, arrivata terza per classifica avulsa nel girone D. L’incontro si svolgerà alle ore 14.

Nel roster dell’Argentina c’è Adolfo Berdun, che è stato finora il quinto miglior realizzatore della rassegna iridata con 19 punti di media e il secondo per assist (8,67) e stoppate (1,33). A rimbalzo è forte la presenza di Cristian Gomez (10,33 per incontro).

Questo il quadro completo degli ottavi di finale in rigoroso ordine di tabellone:

Iran-Corea del Sud

Olanda-Turchia

Giappone-Spagna

Gran Bretagna-Germania

USA-Marocco

Italia-Argentina

Australia-Brasile

Canada-Polonia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPIC