Basket, Gianni Petrucci: “Gigi Datome per me rappresenta il futuro presidente della FIP”

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è stato intervistato del Corriere dello Sport. Petrucci tocca diversi argomenti: gli NBA assenti nelle partite di qualificazione ai Mondiali di settembre, Gigi Datome, il futuro della Serie A a 18 squadre.

Su Belinelli e Gallinari: “Non si tratta di buonismo. La Nazionale la devi sentire dentro. L’altro giorno agli azzurri ho detto: “Tutti voi, tutti noi, i soldi li abbiamo, chi più chi meno. Dunque, possiamo vivere dignitosamente. Ma se uno non sente il sacro furore della Nazionale, di cosa sia un Mondiale o le Olimpiadi… Campioni olimpico lo si è per sempre. Se un giocatore non sente questo, i discorsi e gli appelli sono inutili. Io so benissimo che il campionato, l’Eurolega, le Coppe sono importanti. Però l’Italia ti dà quelle emozioni che nessuno può regalare”

Su Datome: “In azzurro i giocatori sono tutti uguali. Datome però per me rappresenta il futuro presidente della Fip. Perché, per come lo conosco e per come si è sempre comportato, Gigi è un atleta completo; quello che oltre ad essere serio e bravo, legge, ha cultura e un carisma eccezionale. Quando Dio vorrà, per me sarà il numero uno ideale della Federazione”

Sulla Serie A a 18 squadre dal 2019-20 (ragion per cui dall’A2, quest’anno, saliranno tre squadre): “Fate attenzione a quello che avviene nel calcio… Chiaro che un numero eccessivo di squadre professionistiche toglie soldi al movimento. Però, se la realtà è questa? Facile dire “diciotto società in A di basket sono troppe”. Le squadre spariscono? E fisiologico. Sembra che viviamo su Marte: quante aziende chiudono in Italia ogni anno? E qual è l’Eden dello sport nel mondo? Guardate quello che accade in Turchia. E in Francia, sono tutte rose e fiori? Questa formula è stata varata due anni fa. Il futuro dimostrerà se, cosa e come cambiare, eventualmente”













Credit: Ciamillo