Basket femminile: vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro l’Israele, 53-43

L’Italbasket femminile torna a vincere riscattando parzialmente il doppio ko rimediato contro la Francia. Al PalaMariotti di La Spezia le ragazze di coach Marco Crespi sconfiggono la nazionale israeliana 53-43 al termine di un incontro amichevole tra alti e bassi, con scarse percentuali di realizzazione (ad eccezione del primo quarto e degli ultimi minuti di gioco). Due ragazze in doppia cifra nelle fila dell’Italia, Francesca Dotto (17) ed Elisa Penna (16), mentre nell’Israele l’unica a varcare a malapena la soglia dei 10 punti è Tal Lev.

Dopo un inizio partita a senso unico, con la nazionale italiana in vantaggio 21-9 grazie allo strepitoso 3/3 dalla lunga distanza di Elisa Penna, a partire dal secondo quarto le azzurre faticano molto in fase offensiva. Fortunatamente nei primi minuti le avversarie difficilmente si avvicinano al ferro e il vantaggio delle padrone di casa rimane in doppia cifra, ma da 5:45 in poi la nazionale israeliana prende piede accorciando le distanze fino ad acciuffare il pareggio (27-27). Comincia il momento peggiore del match per le ragazze di coach Crespi, quest’ultimo costretto al time-out per due volte nel corso del parziale citato, prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo lungo con un vantaggio di misura grazie al tiro libero di Olbis Andre a 9″ dal suono di sirena (28-27).

Si segna pochissimo nel terzo quarto, quasi nulla su azione. Il primo canestro sul campo viene firmato a referto da Caterina Dotto dopo oltre sei minuti e mezzo, ma Israele rimane sempre attaccata, per poi passare in vantaggio per la prima volta nell’incontro (34-35) a 1:30 dallo scadere del periodo. Si torna in panchina sul parziale di 8-7 a favore della nazionale allenata da Adan Inbar, 35-35 il risultato provvisorio. Penna riprende a segnare nell’ultima frazione di gioco, regalando una boccata d’ossigeno alle compagne di squadra, mentre le avversarie trovano la via del canestro solo dalla lunetta. Minuti finali incoraggianti, nei quali l’Italia raggiunge nuovamente la doppia cifra di vantaggio fino al termine dei 40 minuti con tabellone che segna 53-43.

Domani (martedì 28 luglio) la seconda sfida contro le stesse avversarie affrontate in serata, sempre al PalaMariotti di La Spezia.

ITALIA – ISRAELE 53-43 (21-9; 28-27; 35-35)

ITALIA – Dotto C. 9, Filippi, Gorini 2, Dotto F. 17, Pan 2, Cinili, De Pretto, Crippa, Andrè 7, Nicolodi, Ciavarella, Penna 16. All. Crespi.

ISRAELE – Lev 10, Ben-Nun 2, Orbach 1, Shafir 2, Raber 9, Kedem 9, Banet 1, Eisner, Karsh 4, Galili ne, Rotberg 5, Hannoun. All. Inbar.













Credit: Ciamillo