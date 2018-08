Basket femminile: l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza, Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi

Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13).

L’incontro ha avuto ragion d’essere soltanto fino alla prima metà del secondo quarto, quando Wake Forest si trova sul 17-22 con molti meriti di Penna, Morra e gioco fisico del college americano. La svolta è opera di Jasmine Keys, che come una gatta s’alza per piazzare due stoppate in due azioni di fila, ma anche di Valeria Battisodo e Olbis Andrè, che portano le azzurre all’intervallo sul 34-26. A spaccare la partita ci pensa Pan nel terzo quarto, dopodiché gli ultimi 10 minuti sono un susseguirsi di tiri da tre a segno per la nostra nazionale.

Erano presenti in tribuna Giorgia Sottana, Laura Spreafico e Martina Kacerik, a riposo per quest’oggi, più Kathrin Ress, parte del raduno per i primi giorni, e Raffaella Masciadri, ai suoi ultimi mesi da giocatrice. C’era anche l’ex ct Aldo Corno, vincitore di 12 scudetti al femminile tra Vicenza e Pool Comense nonché alla guida della Nazionale in tre periodi diversi, alcuni di luce, altri di buio.

ITALIA-WAKE FOREST UNIVERSITY 74-37

ITALIA – Andrè 15, Battisodo 7, Cinili 4, Crippa 4, Cubaj 2, De Pretto 2, C. Dotto 13, F. Dotto 2, Ercoli 2, Filippi, Gorini 2, Keys 3, Nicolodi, Pan 18. All. Crespi

WAKE FOREST UNIVERSITY – Branch 3, Conti 4, Dickson 2, Frank, Hahne 2, Jarosinsky, Morra 6, Penna 8, Raca 7, Sharp, Stephenson, Udoh 5, Whitehead













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo