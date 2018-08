Basket, Europei Under 16 maschili: l’Italia batte l’Olanda ed evita di giocare le partite per non scendere in Division B

Sasha Mattias Grant | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Under 16

Agli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), l’Italia, dopo aver perso in modo netto due partite su tre nel suo girone e gli ottavi contro la Croazia, è riuscita a togliersi da acque che potevano diventare pericolose: battendo l’Olanda per 80-45 in una partita mai in discussione, gli azzurri si sono guadagnati in automatico la permanenza nella Division A per la categoria, evitando di giocare le partite dal 13° al 16° posto, pericolosissime in quanto perderne una vuol dire retrocedere nella categoria inferiore.

Gli azzurrini sono stati guidati da Sasha Mattias Grant, cagliaritano di nascita che dopo una stagione nelle giovanili di Reggio Emilia è andato a giocare in Germania, al Bayern Monaco: per lui ci sono stati 32 punti, con ottime percentuali sia da due che da tre. Al di là della singola partita, però, va notato come il trio cuore e anima di una Nazionale che ha sofferto davvero tanto sia stato formato dallo stesso Grant, da Abramo Penè (grande protagonista anche nella stagione in Serie B della Stella Azzurra Roma) e da Gabriele Procida, che ne ha messi 28 contro la Croazia e sta crescendo a Cantù. Si è invece limitato al ruolo di playmaking nel vero senso della parola Matteo Spagnolo, il quindicenne giudicato tra i migliori dell’annata 2003 che, dopo l’ultima stagione alla Stella Azzurra, affronterà l’esperienza delle giovanili del Real Madrid.

L’ITALIA AGLI EUROPEI UNDER 16

Girone D

ITALIA-FRANCIA 50-78 (Grant 19)

ITALIA-ESTONIA 68-83 (Grant 19)

ITALIA-GEORGIA 93-55 (Procida 28)

Ottavi di finale

ITALIA-CROAZIA 85-58 (Grant 16)

Tabellone 9°-16° posto

ITALIA-OLANDA 80-45 (Grant 32)













