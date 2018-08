Basket, Europei Under 16 femminili: Italia-Repubblica Ceca, una finale tra imbattute

Italia Basket Femminile Under 16 - Giovanni Lucchesi | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16

Alle 20:15, ora italiana, a Kaunas si chiuderà la lunga estate dei tornei dedicati alle nazionali giovanili. L’ultima finale, quella dell’Under 16 femminile, vedrà scendere in campo l’Italia e la Repubblica Ceca, entrambe imbattute nel corso di questo torneo. Il teatro ha un che di storico in sé, essendo l’arena in cui lo Zalgiris Kaunas ha giocato fino al 2011, prima di far base in via definitiva alla Zalgirio Arena.

Alla finale, l’Italia ci arriva sulla spinta delle due vittorie di valore contro Francia e Spagna, giunte in modo diverso: la prima tenendo duro per tutta la partita e poi rimontando 4 punti negli ultimi due minuti, la seconda guidando per quasi tutto l’incontro e reggendo l’assalto finale spagnolo in un finale vietato ai deboli di cuore. La Repubblica Ceca, invece, di partite tirate ne ha avute diverse: Francia e Turchia nel primo girone, Ungheria nei quarti di finale. In tutte queste occasioni, le giocatrici portate da Richard Fousek hanno saputo ribaltare situazioni che le vedevano indietro nel punteggio, in maggiore o minore misura.

Guardando alle sole statistiche, i favori del pronostico sarebbero da assegnare alle azzurre, davanti alle ceche in molte voci sia a livello individuale che in termini di squadra. Giunti in finale, però, possono capitare tante cose: per esempio, può succedere che la Repubblica Ceca stringa enormemente le maglie della propria difesa nell’ultimo quarto. Le ceche hanno concesso più di 12 punti negli ultimi 10 minuti in una sola occasione, nell’ottavo di finale vinto 64-54 contro l’Olanda. Potrebbe diventare un dettaglio da non sottovalutare, così come un elemento con valore può risultare l’efficienza dell’attacco azzurro, che anche nelle due partite più lottate non è mai sceso sotto i 61 punti. Per l’età, le azzurre stanno tirando bene da tre: il 28,8% è la terza miglior percentuale del torneo in questo senso, ma anche da due le cose vanno allo stesso modo (percentuale, in questo caso, del 43,4%).

In questo campionato d’Europa giocano per l’Italia quattro delle atlete che hanno preso parte ai Mondiali Under 17, finiti col quinto posto delle azzurre: Caterina Gilli, Ilaria Panzera, Giulia Natali, Martina Spinelli. Buona parte del ruolo da protagonista dell’Italia porta la loro firma, a prescindere da eventuali giornate no che possono capitare, a 15-16 anni come a 30. Caterina Gilli si è imposta come protagonista nella semifinale contro la Spagna, che sui suoi 25 punti e 17 rimbalzi non ha potuto opporre nulla di valido, ed è anche una delle due che potrebbe finire il torneo in doppia cifra per punti e rimbalzi. Potrebbe avere vita un po’ più dura contro le ceche perché Monika Fucikova si fa valere a rimbalzo (sarà un duello chiave), mentre Klara Stloukalova viaggia a 2,8 stoppate ad allacciata di scarpe, appena dietro a quella Meriem Nasraoui che per due volte, nei quarti e in semifinale, ha preso l’Italia in situazioni difficili e l’ha portata per mano verso l’ultimo atto.

Per la Repubblica Ceca, da Paese indipendente, questa è la sesta finale di categoria: nelle precedenti cinque, una è stata la vittoria, nel 2015 a Matosinhos. L’Italia, invece, è alla settima finale, ma nelle precedenti sei occasioni non ha mai vinto. L’ultima finale risale al 2012: c’era in campo Cecilia Zandalasini, ma c’erano anche Marzia Tagliamento e Martina Kacerik, che a tutt’oggi gravitano nell’orbita della Nazionale maggiore.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16