Basket, Europei Under 16 femminili: Italia in finale! Spagna battuta in una semifinale lottata dall’inizio alla fine

Le più giovani che fanno anche il miglior risultato dell’estate italiana nei vari Europei giovanili: è il destino dell’Italia femminile Under 16, che vola in finale a Kaunas battendo per 62-60 la Spagna al termine di una partita vibrante, lottata e alla fine conquistata. L’ultimo atto vedrà le azzurre di fronte alla Repubblica Ceca, che ha superato la Turchia per 48-37 nell’altra semifinale. Per le azzurre prestazione di alta qualità di Caterina Gilli con 25 punti, 17 rimbalzi, 33 di valutazione e l’incapacità della Spagna di fermarla. Da segnalare anche i 10 di Martina Spinelli, i 9 di Ilaria Panzera e i 9 con 9 rimbalzi di Meriem Nasraoui, di grandissimo aiuto negli ultimi 15 minuti.

I primi sei minuti del primo quarto si riassumono in un solo modo: sparatoria costante, con 29 punti segnati complessivamente dalle due squadre. Poi arriva il momento dell’allungo pesante dell’Italia, che vola fino al 25-15 con le spagnole che non riescono a far fronte alla presenza di Martina Spinelli nei dintorni del canestro, mentre Caterina Gilli fa danni dall’una e dall’altra parte tra gli 11 punti nel quarto e la difesa forte su chiunque passi dalle sue parti. A suonare la carica per parte iberica è però Marta Garcia, che riduce le distanze fino al 27-22 allo scoccare del decimo minuto.

La Spagna mette in moto un recupero tramite pressing su tutte le parti del campo, cosa che genera diversi punti tra Lamana, Suarez e Gisela Sanchez nonché un time-out chiamato da Lucchesi. Con i ritmi nettamente più bassi rispetto al primo periodo e un gran numero di vicendevoli palle rubate, l’equilibrio permane, pur con un continuo, leggero vantaggio dell’Italia, che si affida in gran parte a Gilli, che usa in modo intelligente il corpo per arrivare a 17 punti in 18 minuti e mezzo giocati. Si va all’intervallo lungo sul 36-31 in favore delle azzurre.

Coi ritmi diventati molto più bassi, si segna pochissimo, giusto il tempo di veder Gilli superare quota 20 punti. Con un po’ di lavoro di Dembele, la Spagna sorpassa sul 40-41, prima che Panzera e poi Nasraoui da tre riportino avanti l’Italia (45-43). Proprio Nasraoui, già tra le protagoniste contro la Francia, diventa un’autentica spina nel fianco delle spagnole con i 7 punti che mandano le azzurre sopra 49-46 prima degli ultimi 10 minuti.

Lamana procede subito a firmare, da tre, il 49 pari, e da quel momento è selvaggio punto a punto. Sul 52-54 due triple di fila di Balossi costringono Lino Lopez al time-out, che non migliora poi tanto le cose, dal momento che a tripla di Lamana rispondono Nasraoui e (con 4-5 aiuti di tabellone e ferro) Natali dalla media. Balossi ha l’opportunità di chiudere i giochi a 23 secondi dalla fine, ma sbaglia da sotto e consente a Dembele il contropiede con tripla del 62-60 a 15 secondi dalla fine: time-out Lucchesi. Gilli, però, butta via la rimessa, Lamana la raccoglie e subisce fallo con 6.7 secondi da giocare, mentre Lopez chiama un altro minuto di sospensione. Motivo? L’Italia è appena al secondo fallo di squadra: si deve perciò costruire un’azione. A tirare da tre dall’angolo ci finisce Alejandra Sanchez, ma sbaglia e nella lotta a rimbalzo si gettano tre azzurre, prevalendo: finisce 62-60 e per le azzurre è finale contro la Repubblica Ceca.

ITALIA 62-60 SPAGNA

ITALIA – Bovenzi, Nativi, Leonardi, Balossi 7, Natali 2, Turel, Spinelli 10, Gilli 25, Panzera 9, Nasraoui 9, Colognesi, Egwoh ne. All. Lucchesi

SPAGNA – Dembele 8, Lamana 15, Rueda 3, De Santiago 3, G. Sanchez 3, Mato de Prada 3, Okafor, Morales, A. Sanchez, Fraile 4, Garcia 14, Suarez 6. All. Lopez













Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16