Basket, Europei Under 16 femminili: Italia campione d’Europa, i complimenti delle più grandi (e Petrucci) in un mondo che si segue e si spinge

Italia Basket Under 16 Femminile | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16

C’è un filo azzurro che lega, sempre, le Nazionali femminili, dalla maggiore alle under. Tutte si seguono, tutte si sostengono, tutte si guardano tra loro. E il rapporto è reciproco: le under guardano le maggiori, le maggiori guardano le under. Se ne ha spesso riprova, guardando gli account social delle atlete. Il filo azzurro, oggi, nel giorno di maggior gioia, ha creato un’esplosione su tutta la linea. Cecilia Zandalasini, Raffaella Masciadri e non solo: è grande l’eco della prima assoluta dell’Under 16 femminile quale detentrice del titolo europeo.

Di seguito una selezione dei messaggi festanti arrivati all’Italia Campione d’Europa Under 16 femminile:

oro azzurro 💙 Pubblicato da Cecilia Zandalasini su Sabato 25 agosto 2018

Europeo U16 🏀 È OROOOOOOOOOO Italbasket!!! 🥇Strepitosa finale delle Azzurre, che battono la Repubblica Ceca 60-52,… Pubblicato da Lega Basket Femminile su Sabato 25 agosto 2018

O R O. O R O. O R O. E’ Medaglia d’ORO. Le Azzurre dell’Under 16 battono la Repubblica Ceca (60-52) e vincono… Pubblicato da Italbasket su Sabato 25 agosto 2018

Meccanica Nova Vigarano e Basket Academy Mirabello si alzano in piedi per un grande applauso a Silvia Nativi, Caterina… Pubblicato da Meccanica Nova Vigarano su Sabato 25 agosto 2018

Prime in Europa. Più di brave e più di bravi. Tutte e tutti. Da @lucgio ad ogni allenatore di ogni ragazza. Oro. Come nel 2010. Un tesoro. Questa volta proteggiamolo. Non (dis)perdiamolo. Per crescere. Tutti insieme. @Italbasket @FIBA #sipuofare #oltreiluoghicomuni pic.twitter.com/K9Fs8CChrI — Marco Crespi (@marcocrespi) August 25, 2018

Queste testimonianze sono solo una piccola parte di ciò che è il vasto mondo del basket femminile. Può succedere che la Nazionale maggiore, in ritiro dalle parti di La Spezia, si riunisca a un tavolo per guardare una semifinale europea under 16, ed esulti vigorosamente. Ed è un’unione dall’alto verso il basso. La stessa unione che porta Sara Madera, infortunata, a star vicino alle compagne per tutto lo sfortunato Europeo Under 18 di Udine. La stessa unione che, lo scorso anno, ha portato le 11 azzurre degli Europei in Repubblica Ceca a portare “virtualmente” in campo la dodicesima, Chicca Macchi, il cui volto era stato semi-fracassato da un gomito un po’ troppo alto di Quanitra Hollingsworth in Italia-Turchia; in seguito Chicca è anche ritornata fino a Praga.

Anche il presidente FIP Gianni Petrucci ha voluto indirizzare alle azzurrine le proprie congratulazioni: “Una grande gioia per la nostra pallacanestro e un premio al lavoro delle Azzurre, dell’allenatore Giovanni Lucchesi e del suo staff che hanno vinto tutte le gare dell’Europeo. A tutti i miei complimenti personali e le congratulazioni della pallacanestro italiana per il prestigioso traguardo raggiunto che ci fa guardare con ottimismo al futuro”













