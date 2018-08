Basket, CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16, battuta la Rep. Ceca: prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo!

Italia Basket Under 16 Femminile | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16

Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top scorer è Meriem Nasraoui con 15 punti, molti dei quali decisivi per l’incontro. Doppia doppia per Ilaria Panzera, con 11 e 12 rimbalzi, ma 10 punti li fa anche Giulia Natali. I 12 di Petra Malikova e gli 11 di Katerina Zeithammerova risultano inutili sul fronte ceco.

Pronti via, e la Repubblica Ceca non fa in tempo a vincere la palla a due che Panzera ruba palla e segna, dopo 5 secondi, i primi due punti della finale. Le ceche non vedono praticamente mai il canestro nei primi quattro minuti, mentre l’Italia, a suon di palle recuperate e di punti di Gilli, vanno sul 6-0 e costringono Fousek al primo time-out dell’incontro. La musica, però, non cambia per un po’: le azzurre volano sul 12-2 con Natali e Nasraoui,. Malikova e Finkova, negli ultimi due minuti e mezzo, riducono un po’ il divario: 14-7 a fine primo quarto.

Le azzurre ritornano in campo decise a mettere un segno importante nella partita: Panzera, Spinelli dalla lunetta e Gilli firmano il 20-9, con la Repubblica Ceca che nel frattempo si ritrova Stloukalova con due falli, con tutti i problemi sotto canestro che ne conseguono. Il time-out ceco, però, stavolta sortisce i giusti effetti: dopo un libero di Fucikova, Zeithammerova segna dalla media e, subito a seguire, ruba palla a Balossi e realizza da sotto per il 20-14, con Lucchesi costretto a chiamare il minuto di sospensione. Una tripla di Balossi fa riprendere la marcia delle azzurre, che vivono su un buon momento di Natali per andare avanti 31-18. A quel punto Chroma mette due liberi, Zdenkova un tiro dalla media dopo aver preso la linea di fondo, quindi Balossi gestisce male l’ultimo possesso lasciando Fiserova da sola verso il canestro: c’è però l’errore e si va all’intervallo lungo sul 31-22.

Come già nel secondo periodo, anche nel terzo le azzurre provano a dare uno strappo di proporzioni decisive all’incontro: tripla di Panzera, Spinelli e Natali generano il +14 (38-24). Sul canestro di Spinelli, in particolare, si segnala uno spettacolare passaggio dietro la testa di Balossi per Gilli appostata oltre l’arco dei tre punti; quest’ultima ha poi penetrato e servito per Spinelli sotto canestro. Niente ferma l’Italia per parecchi minuti: arriva il +22 (48-26) con gli assist continuativi di Balossi, le triple di Panzera, i movimenti di Nasraoui. Malikova e Finkova provano a rimettere un po’ in piedi la partita delle ceche, ma si entra negli ultimi 10 minuti sul 48-32.

La reazione ceca continua a inizio ultimo quarto, con un mix di zona e gran momento in fase di realizzazione: Zdenkova, Chroma e Zeithammerova riportano la Repubblica Ceca sotto la doppia cifra di svantaggio. Il time-out chiamato da Lucchesi non sortisce nessun effetto: la fiammata ceca continua e vede Malikova riportare le sue compagne sul -4 (48-44). A quel punto emerge ancora una volta Meriem Nasraoui, che si carica l’Italia sulle spalle fino al +7: le ceche però non ci stanno, con Malikova prima e Fiserova poi che firmano il -3 (55-52) a un minuto e mezzo dalla fine. La Repubblica Ceca ha pure la possibilità di pareggiare, ma commette un paio di errori; su una rimessa da contesa, Panzera copre tutto il campo approfittando del pressing (troppo) alto avversario per servire Nasraoui: canestro e fallo con libero realizzato, 58-52 e time-out. Le ceche ci provano ancora, ma sono poco lucide nei loro assalti e Balossi è su tutte le palle: quelle recuperate in difesa e quelle che lei tira dalla lunetta. Di liberi ne realizza 2 su 4, ma sono quelli che portano il risultato sul 60-52 e regalano all’Italia la prima vittoria europea in ambito Under 16. Era la settima finale, e sette è un numero primo…

Nel miglior quintetto della manifestazione entra Caterina Gilli, che è anche nominata MVP assoluta del torneo: un riconoscimento meritatissimo per quanto fatto vedere nell’arco di tutti i 9 giorni di gara, in cui è stata fondamentale.

ITALIA 60-52 REPUBBLICA CECA

ITALIA – Bovenzi, Nativi 2, Leonardi ne, Balossi 7, Natali 10, Turel ne, Spinelli 6, Gilli 9, Panzera 11, Nasraoui 15, Colognesi, Egwoh ne. All. Lucchesi

REPUBBLICA CECA – Finkova 6, Hajnova ne, Zeithammerova 11, Malikova 12, Miksikova, Fucikova 2, Zdenkova 4, Fiserova 8, Chroma 5, Stloukalova 4, Pokorna, Kubickova. All. Fousek













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16