Baseball, semifinali playoff Serie A1: Rimini plana su Parma con un pesantissimo 17-1 e potrà chiudere la serie in gara-4

Per la prima volta nella serie di semifinale i Pirati si portano in vantaggio al termine di una partita (vinta 17-1) che sembrava poter prendere la direzione romagnola già al momento della presentazione dei roster. Ceccaroli infatti sceglie Ruiz come previsto e Poma non gli oppone Casanova, sia per l’eccessivo numero di lanci effettuato venerdì sera (119), sia perché in caso di sconfitta col cubano in pedana, le possibilità di finale per i ducali si sarebbero ridotte drasticamente.

Il manager del Parma Clima allora prova con Escalona a frenare il line-up dei Pirati, sulla scia di una buna prestazione in chiusura di garadue. Ma Rimini non fa sconti all’ex compagno di squadra e inizia la partita esattamente come aveva fatto Parma in garauno: aggressiva nel box con due valide di Noguera e Nico Garbella, poi dopo il doppio gioco su Romero che porta comunque a casa l’1-0, arrivano il singolo di Angulo e il fuoricampo del “bollente” Ustariz (3-0). Vantaggio che i Pirati raddoppiano al secondo inning con il doppio di Celli, le valide di Di Fabio e Garbella, poi quattro ball a Ustariz a basi piene del neo entrato Pomponi (6-0).

Ruiz subisce un punto alla seconda ripresa poi va dritto senza intoppi fino al settimo chiudendo con 93 lanci. I tricolori aggiungono un altro punto al 3° col doppio di Noguera e uno al 4° con quello di Ustariz e dilagano nel finale con l’homer di Molina. Poma risparmia i suoi rilievi mandando in pedana prima Koutsoyanopulos poi Gradali e Paolini e si concentra per garaquattro di domani dove chiederà un’altra impresa a Casanova.

di Carlo Ravegnani – baseball.it

Foto: FIBS / Bassani