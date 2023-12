Baseball, Shohei Ohtani verso i Toronto Blue Jays: contratto multimilionario per il giapponese

Il mondo del baseball professionistico sta impazzendo per Shohei Ohtani. Il giocatore giapponese in cinque anni si è preso la scena nella MLB, la massima lega sportiva statunitense, e sembra aver deciso dove giocherà il prossimo anno: dopo cinque anni ai Los Angeles Angels, sembra tutto fatto per la firma su un contratto con i Toronto Blue Jays per una cifra record di 426,5 milioni di dollari spalmati su dodici anni d’accordo.

Cifre che ne farebbero uno degli atleti più pagati al mondo, sicuramente il giocatore di baseball più pagato della storia. Ma stiamo parlando comunque di un vero e proprio atleta generazionale: Ohtani è difatti un cosiddetto two way player, capace sia di lanciare con grande precisione che di essere il battitore designato della propria squadra, scomodando accostamenti mica da ridere con la leggenda Babe Ruth.

Dettagli che fanno dunque cadere nel dimenticatoio l’unica red flag possibile per un giocatore del genere, il fatto che non potrà lanciare fino al prossimo 2025 a causa di un’operazione al legamento collaterale ulnare, un infortunio subito lo scorso 23 agosto. Ma i Blue Jays hanno reputato comunque giusto puntare su tutto il suo talento.

Per i media statunitensi, la squadra canadese, reduce da una stagione chiusa sull’89-73 in American League, hanno vinto la concorrenza dei Los Angeles Dodgers e dei Los Angeles Angels, squadra che lo ha fatto debuttare in MLB.

Foto: LaPresse