Baseball, semifinali playoff Serie A1: Parma sorprende Rimini a domicilio e va in vantaggio nella serie

La prima sorpresa dei play-off 2018 arriva dallo Stadio dei Pirati, con Parma che passa 5-3. Beh, sorpresa fino a un certo punto, perché quando sul monte c’è un pitcher come Casanova, si parte da zero. Anzi, a dire la verità si parte da tre, i punti che la squadra di Poma produce al primo inning grazie a una gran legnata di Sambucci finita ben oltre la recinzione.

