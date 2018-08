Baseball, semifinali playoff Serie A1: Parma batte Rimini 1-0 in gara-4, si va alla bella

La sfidante della Fortitudo per lo scudetto 2018 uscirà dalla bella di sabato sera allo Stadio dei Pirati. Parma infatti è ancora viva, batte 1-0 Rimini in una splendida garaquattro e pareggia la serie di semifinale. Manco a dirlo, il protagonista del successo ducale è stato Erly Casanova che resta in pedana per 117 lanci e ripete la prestazione di venerdì scorso, anzi la migliora perché non incassa punti e non ha neppure bisogno del rilievo di Garcia che a questo punto sarà il partente sabato opposto quasi sicuramente a Ruiz.

Esattamente come in garauno, i Pirati impattano bene il match, presentandosi con gli uomini agli angoli (doppio di Noguera e singolo di Romero) ma Angulo batte in doppio gioco. Parma fatica tanto contro Hernandez preferito a Bassani e fatta eccezione per un secondo inning da due valide, nelle prime cinque riprese non la vede mai. E al sesto, alla prima situazione complicata, Ceccaroli manda in pedana Morellini che elimina Sambucci. Rimini però ha perso l’inerzia, Casanova infila una striscia di dieci out e si arriva all’ottavo inning.

Entra Bassani e Koutsoyanopulos ha il merito di guadagnarsi una base che si rivela decisiva. Perchè sul bunt di Desimoni arriva addirittura fino alla terza e segna l’1-0 sulla volata di Zileri. Casanova concede un singolo a Celli poi il bunt di Molina è giocato dallo stesso cubano che resta freddo ed elimina Giovanni Garbella e Noguera.

di Carlo Ravegnani – baseball.it

Credits: FIBS / Bassani