Atletica paralimpica, Europei Berlino 2018: argento per l’Italia dalla staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64

Si arricchisce di una medaglia d’argento il medagliere dell’Italia dell’atletica paralimpica agli Europei in corso a Berlino: a portarla è la staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in 44″17, davanti all’Olanda, alla quale non basta il record nazionale, con 45″63, per andare oltre la medaglia di bronzo.

Quarta Francesca Cipelli nel salto in lungo nella classe T37: l’azzurra si è fermata ai piedi del podio con 3.81, stagionale, a soli due centimetri dal bronzo della polacca Natalia Jasinska, terza con 3.83. Oro all’altra polacca Marta Piotrowska con 4.51, record dei campionati, argento all’islandese Bergrun Osk Adalsteinsdottir con la misura di 4.16.

Sesto posto per Carlotta Bertoli sui 100 metri classe T13 in 13″96, nuovo personale. Oro per l’ucraina Leilia Adzhametova in 1″93, record dei Campionati, davanti alla lusitana Carolina Duarte, seconda in 12″59, mentre si classifica terza l’irlandese Orla Comerford, con il crono di 12″82.

Chiude nona infine Adriana Gardini nel lancio del giavellotto femminile nella classe F34 con la misura di 9.05. Oro e titolo continentale per la finlandese Marjaana Heikkinen con 18.79, davanti alla tedesca Frances Herrmann, seconda con 17.47, ed alla polacca Lucyna Kornobys, terza con 16.22, record del mondo della classe F33.

Cadono in giornata altri tre primati mondiali: nel salto in lungo femminile T20 la polacca Karolina Kucharczyk fa 6.14, nel getto del peso femminile F37 la tedesca Birgit Kober lancia a 11.79, nel lancio della clava femminile F51 l’ucraina Zoia Ovsii fasegnare la misura di 24.31.













Foto: Wikipedia

