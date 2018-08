Atletica, Europei paralimpici 2018: l’Italia festeggia i bronzi di Riccardo Bagaini e Diego Gastaldi

Nuove gioie per l’Italia agli Europei 2018 di atletica paralimpica in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Nel quarto giorno di gare sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori.

Riccardo Bagaini ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri categoria T47 con il tempo di 23.24, suo personale. Non ancora 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 12 ottobre), il piemontese che stravede per Usain Bolt e già medagliato in staffetta ai Mondiali si è dovuto arrendere soltanto al cospetto del polacco Michal Derus (22.38) e del cipriota Andonis Aresti (22.71). Gioia di bronzo anche per Diego Gastaldi negli 800 metri T53: il 32enne romano ha concluso con il tempo di 1:51.25, irraggiungibili i francesi Pierre Fairbank (1:43.74) e Nicolas Brignone (1:44.87).

Emanuele di Marino si qualifica alla finale dei 100 metri T64 con il tempo di 12.60 (terzo nella sua batteria), con lui ci saranno anche Simone Manigrasso (11.62, personale) e Marco Cicchetti (12.32).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Circolo Diaframma Falconara