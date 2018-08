Atletica, Europei paralimpici 2018: l’Italia fa festa, doppio oro per Oney Tapia

L’Italia continua a regalare grandi gioie agli Europei 2018 di atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Il protagonista assoluto della penultima giornata è stato Oney Tapia che, dopo aver primeggiato nel lancio del disco con tanto di record mondiale, ha trionfato anche nel getto del peso F11. E dire che l’italo-cubano non si era concentrato così tanto in questa specialità durante la stagione ma oggi non ha avuto alcuna difficoltà a imporsi con un ottimo 12.48, surclassando così l’austriaco Bil Marinkovic (11.09) e Miroslaw Madzia (10.92).

Un applauso a Marco Cicchetti che ha chiuso al quarto posto nel salto in lungo T44/64 con la misura di 6.87. Gara dominata dal tedesco Markus Rehm che firma il record del mondo (8.48), misura che varrebbe il podio anche tra i normodotati. Il 19enne azzurro può sognare in grande per il futuro, oggi hanno fatto meglio di lui il francese Jean Baptiste Alaize (7.20) e l’altro tedesco Felix Streng (7.71). Da annotare anche il settimo posto del veterano Roberto La Barbera (6.41).

Altra medaglia di legno sui 100 metri T53 con Diego Gastaldi che dopo il bronzo sugli 800 chiude in 17.07 ad appena due centesimi dal bronzo dell’inglese Moatez Jomni. Quinto posto invece per Farhan Hadafo Adawe sui 400 T52 dopo il bronzo ottenuto sui 100.