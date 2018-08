Atletica, Europei 2018: posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l’orario

Ritardo sulla partenza dalla 20 km di marcia femminile agli Europei 2018 di atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 09.05 e invece lo start verrà dato alle ore 10.55. Ci sono infatti i vigili del fuoco lungo il tracciato che si snoda per le strade di Berlino, un mezzo dei pompieri si trova nei pressi di un tombino per sistemare una fuga di gas che ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza della 20 km di marcia. L’Italia si gioca delle chance importanti di medaglia con Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi, le azzurre hanno tutte le carte in regola per impressionare.

Tutto totalmente bloccato con le atlete che sono costrette ad aspettare. Ricordiamo che la 20 km maschile era in programma alle ore 10.55 ma ovviamente bisognerà posticipare anche quella, ne sapremo di più nei prossimi minuti. Le gare sono trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

10.55 20 km di marcia (femminile)

Orario da definire 20 km di marcia (maschile)