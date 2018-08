Coppa Italia 2019, terzo turno: programma, orari e tv. Scendono in campo le squadre di Serie A

Primo assaggio di Serie A: inizia oggi il terzo turno della Coppa Italia di calcio, che si concluderà domani, e che vedrà in campo dodici squadre del massimo campionato italiano (le prime otto della scorsa stagione in scena a gennaio negli ottavi), al primo impegno ufficiale stagionale. Sono sedici in tutto le sfide in programma, delle quali due verranno giocate oggi, ovvero Udinese-Benevento e Genoa-Lecce, con quest’ultima sfida che verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD, come avverrà domani per Torino-Cosenza.

Alcune curiosità: il Frosinone giocherà contro il Sudtirol sul neutro di Benevento mentre c’è stata inversione di campo per SPAL-Spezia e Verona-Catania, in quest’ultimo caso per permettere al Chievo di giocare in casa contro il Pescara. Le vincenti torneranno in campo a dicembre nel quarto turno.

Di seguito il programma completo del terzo turno di Coppa Italia:

Sampdoria-Viterbese (domani ore 20.30)

Spezia-SPAL (domani ore 18.30)

Sassuolo-Ternana (domani ore 20.30)

Catania-Verona (domani ore 20.00)

Parma-Pisa (domani ore 20.30)

Brescia-Novara (domani ore 20.30)

Empoli-Cittadella (domani ore 20.30)

Udinese-Benevento (oggi ore 20.00)

Torino-Cosenza (domani ore 20.45) (diretta tv su RaiSport+HD)

Frosinone-Südtirol (domani ore 20.30) (si gioca sul neutro di Benevento)

Genoa-Lecce (oggi ore 21.15) (diretta tv su RaiSport+HD)

Virtus Entella-Salernitana (domani ore 20.30)

Bologna-Padova (domani ore 21.00)

Livorno-Crotone (domani ore 20.30)

Chievo-Pescara (domani ore 18.00)

Cagliari-Palermo (domani ore 20.30)













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

