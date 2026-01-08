Seguici su
Atletica

Andrew Howe diventa attore: nel cast fisso di una delle serie tv più amate in Italia

Andrew Howe
Howe / Lapresse

Argento ai Mondiali 2007, Campione d’Europa nel 2006 e primatista italiano nel salto in lungo con il balzo di 8.47 metri confezionato proprio in occasione della finale iridata di Osaka. Andrew Howe è stato un baluardo dell’atletica tricolore e a 40 anni è sempre un punto di riferimento nell’ambiente sportivo, ma nel frattempo si è dedicato anche ad attività al di fuori dalla pedana.

Già secondo a Ballando con le Stelle nel 2014, il reatino ha indossato i panni dell’attore e sarà uno dei protagonisti della quindicesima stagione di Don Matteo, una delle serie televisive più amate e seguite in Italia, che andrà in onda da giovedì 8 gennaio su Rai 1 per dieci serate. Andrew Howe interpreterà Mathias Belli, uno stilista che entrerà nel cast fisso a partire dalla seconda puntata, quella di giovedì 15 gennaio.

Il personaggio ha poco più di trent’anni, è di origini argentine e cura importanti showroom tra New York, Parigi e Milano: perché arriverà a Spoleto? E cosa farà nella ridente località umbra? E come si interfaccerà con Don Massimo, interpretato da Raoul Bova (la serie continua a chiamarsi Don Matteo, il personaggio interpretato da Terence Hill, ma il prete protagonista è cambiato), e con il maresciallo Cecchini, a cui Nino Frassica presta il volto? Nel cast anche altre star come Diletta Leotta, Max Tortora, Tosca D’Aquino, Alessandro Borghese.

