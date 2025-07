Atletica, Tebogo illumina Brescia: Tortu e Ali si rilanciano. Incroci da urlo per Simonelli e Carmassi

Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, che andrà in scena martedì 15 luglio allo Stadio Gabre Gabric. Riflettori puntati sui 200 metri, dove vedremo all’opera il botswano Letsile Tebogo: il Campione Olimpico di Parigi 2024 sul mezzo giro di pista vorrà confermarsi ad alti livelli dopo il sublime 19.76 corso in Diamond League a Eugene (miglior prestazione mondiale stagionale) e incrocerà tra gli altri gli italiani Filippo Tortu (fresco di trionfo agli Europei a squadre) e Chituru Ali (in attesa di un rilancio).

Sui 100 metri femminili, invece, spiccano l’eterna ivoriana Mariee Josée Ta Lou-Smith (10.090 a Eugene) e le britanniche Amy Hunt e Daryll Neita. Giada Carmassi si cimenterà sui 100 ostacoli da fresca primatista nazionale fronteggiando Masai Russell (Campionessa Olimpica), da non perdere il salto triplo femminile con le cubane Leyanis Perez Hernandez e Liadagmis Povea e la giamaicana Shanieka Ricketts, oltre che con la sempre più pimpante Erika Saraceni (14.08 nella ex Coppa Europa).

Elena Vallortigara è tornata in gara dopo un anno di assenza e nella località lombarda farà la sua seconda uscita stagionale, in una gara di salto in alto caratterizzata dalla presenza dell’ucraina Yuliia Levchenko e dell’australiana Eleanor Patterson. Lorenzo Simonelli è chiamato a un salto di qualità sui 110 ostacoli e il Campione d’Europa sarà stimolato da big come lo statunitense Cordell Tinch e gli spagnoli Enrique Llopis e Asier Martinez. Sara Fantini affronterà la campionessa olimpica Camryn Rogers e la primatista mondiale Anita Wlodarczyk nel lancio del martello.