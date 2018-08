Atletica, Europei 2018: il programma di sabato 11 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Sabato 11 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di atletica leggera dove si assegnano addirittura undici titoli. Si incomincia fin dal mattino con le due 20 km di marcia, poi sessione serale davvero da sballo dove spiccano i 200 maschili, i 400 femminili, le staffette del miglio, l’alto uomini e il lungo donne. L’Italia si gioca le sue carte più importanti sulla strada con Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi ma attenzione a non sottovalutare Massimo Stano, poi in serata si spera nel miracolo di Gianmarco Tamberi e in un possibile bis di Yeman Crippa sui 5000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara sabato 11 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

09.05 20km di marcia (femminile): Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

10.55 20km di marcia (maschile): Giorgio Rubino, Massimo Stano, Francesco Fortunato

20.00 Salto in alto (maschile) – Finale: Gianmarco Tamberi

20.05 Salto in lungo (femminile) – Finale

20.20 400m (femminile) – Finale

20.25 Lancio in disco (femminile) – Finale: Daisy Osakue

20.35 800m (maschile) – Finale

20.50 200m (femminile) – Finale

21.00 5000m (maschile) – Finale: Yeman Crippa, Lorenzo Dini

21.30 4x400m (maschile) – Finale: Italia

21.50 4x400m (femminile) – Finale: Italia