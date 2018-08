Atletica, Europei 2018: Antonella Palmisano festeggia il bronzo nella marcia, Maria Perez batte Drahotova

Arriva la terza medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di atletica leggera e porta la firma di Antonella Palmisano che ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia. La pugliese, già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, era partita con i favori del pronostico anche in ottica vittoria ma chiude comunque con un onorevole terzo posto che conferma la sua caratura internazionale. La 27enne ha cercato in tutti i modi di centrare il bersaglio grosso ma oggi ha trovato sulla propria strada due avversarie che oggettivamente sono state più forti di lei: l’azzurra può comunque ritenersi soddisfatta e sale nuovamente sul podio (1h27:30) in una competizione di prima fascia portando a casa il primo alloro continentale.

La ragazza di Mottola si è messa in luce ripetutamente sulle strade di Berlino: attorno all’ottavo chilometro ha spinto in prima persona per andare a riprendere la fuggitiva lituana Zivile Vaiciukeviciute (poi quinta alle spalle della connazionale Brigita Virbalyte-Dimsiene), al dodicesimo ha risposto all’attacco della ceca Anezka Drahotova e si è così formato un terzetto in testa completato dalla spagnola Maria Perez. La gara della Palmisano si è sostanzialmente decisa al quindicesimo chilometro: Drahotova ha attaccato ancora una volta, Antonella ha cercato di tenere il suo ritmo staccando Perez ma poi ha pagato dazio fisicamente.

La ceca cerca la fuga ma da dietro risale una perentoria Maria Perez che prima sorpassa l’azzurra e poi va a prendere la leader, dominando nel finale e trionfando con un tempo di assoluto spessore: 1h26:36 (record dei campionati) per la 22enne che conquista il primo risultato di rilievo a livello assoluto. Argento per la Drahotova (1h27:03), bronzo appunto per la nostra portacolori. Ottima nona Valentina Trapletti (1h29:57, personale) alle spalle della deludente portoghese Ana Cabecinha che era tra le grandi favorite, arriva invece l’ennesima squalifica per Eleonora Giorgi che per metà gara ha provato a fare gara di vertice.













Foto: FIDAL/Colombo