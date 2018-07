Wimbledon 2018: Simone Bolelli si qualifica per il secondo turno. Sconfitto in tre set Pablo Cuevas

Simone Bolelli accede al secondo turno di Wimbledon 2018. Il bolognese ha sfruttato al meglio il ripescaggio in tabellone come lucky loser, sconfiggendo in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 76 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-6 6-1 dopo due ore e nove minuti di gioco.

I primi due set sono molto simili come andamento e finiscono entrambi con due tiebreak molto combattuti. Bolelli non sfrutta due palle break nella prima frazione e tre nella seconda, ma alla fine è lui ad imporsi per 7-5 e 8-6. Dopo aver perso anche il secondo tiebreak, Cuevas alza bandiera bianca e il terzo set è una formalità per Bolelli. Break nel secondo gioco e poi anche nel quarto, che fanno volare il bolognese sul 4-0, per poi chiudere per 6-1.

Il numero 154 della classifica mondiale è il quarto azzurro che riesce a superare il primo turno in questa edizione dei Championships. Adesso potrebbe esserci anche un derby tutto italiano, visto che Bolelli affronterà il vincente del match tra l’amico e compagno di doppio Fabio Fognini e il giapponese Taro Daniel.













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock