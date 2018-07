Wimbledon 2018, il programma di oggi. L’orario d’inizio delle partite di Federer e Nadal. Come vederle in tv

Oggi, mercoledì 11 luglio, saranno di scena a Wimbledon i quarti di finale del tabellone maschile e i grossi calibri saranno tra i protagonisti. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, impostosi oggi contro il francese Gilles Simon. In questo caso, lo spagnolo ha chance per fare proprio l’incontro.

Sul campo n.1, a dare inizio al programma sarà Roger Federer che sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, in un incontro in cui l’elvetico punta chiaramente al raggiungimento dell’ennesima semifinale. A completare il tabellone dei quarti di finale, l’incontro tra Milos Raonic e John Isner all’insegna della potenza e del servizio.

il programma di oggi. L’orario d’inizio delle partite di Federer e Nadal. Come vederle in tv

I match saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

CAMPO CENTRALE – 14.00

1. Novak Djokovic vs Kei Nishikori

2. Juan Martin Del Potro vs Rafael Nadal

CAMPO 1 – 14.00

1. Roger Federer vs Kevin Anderson

2. Milos Raonic vs John Isner







