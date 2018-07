Volley, Nations League 2018: Final Six stellare. Francia, USA, Brasile e Russia: battaglia tra Campioni per il titolo a Lille

Ormai è tutto pronto allo Stade Pierre Mauroy di Lille (Francia) dove dal 4 all’8 luglio si giocherà la Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. La prima edizione della prestigiosa competizione internazionale, erede della World League, è giunta così al suo epilogo: le migliori sei squadre in circolazione sono pronte per darsi battaglia con l’obiettivo di conquistare il trofeo a due mesi dai Mondiali che si giocheranno in Italia a settembre. Il torneo potrebbe già esprimere una griglia di partenza in vista della rassegna iridata, purtroppo la nostra Nazionale ha mancato la qualificazione agli atti conclusivi ma guarderà da lontano il livello di gioco esibito da alcune corazzate che si troverà davanti durante i Mondiali casalinghi.

Difficile individuare la grande favorita della vigilia, tutte le squadre sono quasi sullo stesso livello di gioco e sicuramente assisteremo a delle partite altamente spettacolari e avvincenti. La Francia potrà contare sul calore del proprio pubblico e su una squadra di assoluto spessore tecnico che ha primeggiato anche nella fase preliminare: i Galletti si faranno prendere per mano dalla classe del fenomeno Earvin Ngapeth, dalla regia di Benjamin Toniutti, dalla bordate di Boyer e dai salvataggi di Grebennikov. La formazione guidata da Tillie risultata particolarmente solida ma potrebbe sicuramente soffrire nel girone con Serbia e Brasile: gli slavi saranno trascinati dall’opposto Aleksandar Atanasijevic e dai muri di Marko Podrascanin, i Campioni Olimpici punteranno sul palleggiatore Bruninho ma sono davvero completi in tutti i fondamentali.

Regna l’incertezza anche nella Pool B. Gli USA hanno impressionato nei cinque weekend preliminari, le schiacciate di Matt Anderson, le alzate di Micah Christenson, i muri di Max Holt, la solidità di Aaron Russell sono dei punti di forza importanti per lo squadrone a stelle e strisce che però potrebbe soffrire contro gli avversari di turno. La Russia Campionessa d’Europa ha riabbracciato l’oppostone Maxim Mikhaylov ma soprattutto a un centrale inverosimile come Dmitry Muserksiy senza dimenticarsi di Egor Kliuka. La Polonia Campionessa del Mondo si è rilanciata in questa stagione, Kubiak e compagni sono sempre molto temibili e in giornata buona sono in grado di mettere difficoltà chiunque. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate, domenica l’attesissima Finale che assegnerà il titolo.

(foto Valerio Origo)