Volley, Final Six Nations League 2018: calendario, date, programma, orari e tv. A Lille si assegna il trofeo (4-8 luglio)

La Final Six della Nations League 2018 di volley maschile si disputerà a Lille (Francia) dal 4 all’8 luglio. Le migliori sei squadre della neonata competizione internazionale sono pronte per darsi battaglia. Si preannuncia grande spettacolo, tanti campioni in campo pronti per inseguire il trofeo da un milione di euro e preludio dei Mondiali che si giocheranno in Italia a settembre.

Si giocano due gironi da tre squadre ciascuno. Da una parte la Francia padrona di casa guidata da Earvin Ngapeth, la Serbia di Aleksandar Atanasijevic e il Brasile Campione Olimpico trascinato da Bruninho. Dall’altra gli USA dei vari Anderson, Russell, Christenson contro la Russia Campionessa d’Europa di Mikhaylov e l’agguerrita Polonia Campionessa del Mondo. Le prime due classificate giocheranno poi le semifinali incrociate, preludio dell’atto conclusivo che assegnerà il titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale della FIVB (a pagamento).

POOL A: Francia, Serbia, Brasile

POOL B: USA, Russia, Polonia

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO:

18.00 Russia vs Polonia

20.45 Francia vs Brasile

GIOVEDÌ 5 LUGLIO:

18.00 USA vs Polonia

20.45 Serbia vs Brasile

VENERDÌ 6 LUGLIO:

18.00 Russia vs USA

20.45 Francia vs Serbia

SABATO 7 LUGLIO:

14.00 Semifinale 1 – Prima gruppo A vs Seconda gruppo B

16.30 Semifinale 2 – Prima gruppo B vs Seconda gruppo A

DOMENICA 8 LUGLIO:

17.00 Finale per il terzo posto

20.45 Finale Nations League 2018 di volley maschile













(foto Valerio Origo)