Volley, Mondiali 2018: l’Italia prosegue la marcia, 17 azzurri convocati per raduno e amichevoli contro l’Olanda

L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese alla rassegna iridata e la nostra Nazionale lavora alacremente per farsi trovare pronta al grande evento. I ragazzi ora si stanno godendo un paio di giorni di riposo, poi il 30 luglio si ritroveranno allo Sheraton Milano Malpensa Airport e il giorno dopo saranno ospiti all’Hub DHL Express Italy a Malpensa per poi tornare a Cavalese dove affronteranno l’Olanda in due amichevoli (3-4 settembre). Il CT Chicco Blengini conferma i 17 uomini.

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Michele Baranowicz

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Oleg Antonov

CENTRALI: Davide Candellaro, Daniele Mazzone, Roberto Russo, Simone Anzani, Enrico Cester

LIBERI: Massimo Colaci, Salvatore Rossini













(foto Valerio Origo)