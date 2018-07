Volley, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. La lista preliminare: 22 azzurri chiamati da Blengini

Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto che al gruppo di 17 uomini che si stanno allenando a Cavalese sono stati aggiunti cinque elementi provenienti dal cosiddetto gruppo B.

Le stelle sono l’opposto Ivan Zaytsev, lo schiacciatore Osmany Juantorena, il palleggiatore Simone Giannelli e il libero Massimo Colaci che dovrebbero essere i pilastri della formazione titolare insieme all’altro martello Filippo Lanza. I dubbi al momento riguardano la composizione dei reparti centrali e di banda dove ci sono alcuni ballottaggi che verranno sciolti soltanto nelle prossime settimane. L’Italia proseguirà il proprio lavoro a Cavalese e nel frattempo giocherà anche quattro amichevoli: due contro l’Olanda (3-4 agosto nella località dolomitica) e due contro la Cina (2 e 6 settembre, a Padova e a Siena).

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Michele Baranowicz, Riccardo Sbertoli

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli, Giulio Sabbi

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Gabriele Maruotti, Oleg Antonov, Filippo Lanza, Giacomo Raffaelli

CENTRALI: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico Cester, Davide Candellaro, Roberto Russo, Alberto Polo

LIBERI: Massimo Colaci, Salvatore Rossini, Fabio Balaso

Queste le dichiarazioni rilasciate da Chicco Blengini: "L'elenco di atleti diramato non è altro che il risultato del lavoro portato avanti tra Nazionale Maggiore e gruppo B come da nostro programma di inizio stagione. Al gruppo della Volleyball Nations League in sostanza si aggiungono alcuni atleti che hanno avuto un buon rendimento durante i Giochi del Mediterraneo vinti come Polo, Raffaelli, Sbertoli e Russo. In questo elenco non figura Andrea Argenta che è indisponibile praticamente dall'inizio della stagione internazionale (per il perdurare di una periostite da sovraccarico tibiale mediale, ndr). Per il resto non ci sono sostanziali novità. Conosciamo il valore dei nostri atleti e quello che possono fare. Come avevo già dichiarato a inizio stagione il focus di questo 2018 è rivolto ai Mondiali, quindi è chiaro che la preparazione in corso di svolgimento in Val di Fiemme è in continuo divenire con un progressivo aumento dei carichi di lavoro con l'obiettivo di farci trovare pronti il 9 settembre".













