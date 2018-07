Volley mercato, sfida legale tra Simon e Sada: Civitanova vuole il fortissimo centrale cubano! Arriva subito?

Civitanova vuole chiudere il volley mercato con un grandissimo colpo a sensazione ma l’approdo di Simon alla Lube è ancora in alto mare. Il fortissimo centrale di origini cubane ha aperto un contenzioso con il Sada Cruzeiro, corazzata già Campione del Mondo in cui l’ex giocatore di Piacenza ha militato nelle ultime stagioni. Conosciutissimo in Italia per la sua esperienza ai Lupi, dove si è fatto apprezzare per i suoi muri granitici e per i suoi attacchi fenomenali (è il migliore al mondo in questo ruolo, eguagliato solo dal russo Muserskiy), Simon vuole approdare assolutamente nella nostra SuperLega e vestire la casacca dei cucinieri ma la strada è complicatissima.

I suoi legali avrebbero avanzato al Sada una richiesta per corrispettivi non pagati ma il Cruzeiro smentisce questi contatti e afferma che nessuno sta parlando per la negoziazione della famosa penale da 400mila dollari, oltre al fatto che secondo la società non ci sarebbero dei pagamenti dovuti. La FIVB non aprirà un fascicolo Simon, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ma Civitanova è convinta che la situazione si risolverà positivamente e che dunque il centrale potrà tornare a giocare nel nostro campionato. Per precisione va ricordato che non c’è un contenzioso tra Lube e Sada, gli ex Campioni d’Italia attendono semplicemente alla finestra ma sperano naturalmente di avere a disposizione questo fenomeno che potrebbe cambiare gli equilibri in campo nella durissima sfida contro la Perugia di Leon.













FOTOCATTAGNI