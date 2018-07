Volley, Europei U20 2018: l’Italia surclassa la Turchia, Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli azzurrini

L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali.

La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza frazione ma nel tiratissimo punto a punto del quarto parziale è riuscita a spuntarla mettendo in campo un maggior tasso tecnico e tanta caparbietà. I ragazzi di Monica Cresta vogliono puntare in alto ma sarà contro Russia (prossima avversaria, domani alle ore 17.30), Polonia e Belgio che si capirà davvero il valore di questo gruppo. Nelle altre due partite odierne del gruppo B, la Polonia e il Belgio si sono imposte al tie-break contro Russia e Francia.

Oggi hanno fatto la differenza gli schiacciatori Francesco Recine (19 punti, 67% in attacco) e Daniele Lavia (14), l’opposto Diego Cantagalli ha giocato i primi tre set (9) lasciando poi spazio a Matheus Motzo (7). Al centro Lorenzo Cortesia (9) e Leandro Mosca (7), Alessandro Acquarone in cabina di regia e Filippo Federici il libero, Gardini ancora in panchina. Agli anatolici non è bastato l’incontenibile Adis Lagumdzija, autore di 25 marcature.

CLASSIFICA POOL B: Italia 2 vittorie (6 punti), Belgio 2 vittorie (5 punti), Russia 1 vittoria (4 punti), Polonia 1 vittoria (2 punti), Francia 0 vittorie (1 punto), Turchia 0 vittorie (0 punti).













(foto CEV)