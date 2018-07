Volley, Europei U20 2018: Italia, tie-break letale. Vince il Belgio, semifinale in bilico

L’Italia incappa in una nuova sconfitta agli Europei U20 di volley maschile e rischia seriamente di concludere la propria avventura con largo anticipo. Gli azzurrini, dopo aver perso contro la Russia, si sono dovuti inchinare al tie-break contro il Belgio: a Kortrijk, i padroni di casa si sono imposti per 3-2 (25-22; 25-15; 18-25; 23-25; 15-13) e si sono qualificati alle semifinali mentre la nostra Nazionale domani deve battere la Polonia e sperare che i Red Devils facciano altrettanto con la Russia per accedere alle semifinali.

La situazione è davvero molto complicata per i ragazzi di Monica Cresta, oggi bravi a rimontare dallo 0-2 ma poi inchinatisi nel parziale decisivo. Non sono bastate le prestazioni dell’opposto Diego Cantagalli (19 punti, 4 muri) e dello schiacciatore Francesco Recine (18) affiancato da Daniele Lavia (10). Al centro Lorenzo Cortesia (11 punti, 4 muri) e Leandro Mosca, Alessandro Acquarone in cabina di regia, Filippo Federici il libero.