Volley, Europei U20 2018: Italia, addio sogni di gloria. Battuta la Polonia ma niente semifinali

L’Italia deve dire addio al sogno di giocare la semifinale agli Europei U20 di volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (26-24; 22-25; 25-18; 25-18) ma serviva anche una sconfitta della Russia contro il Belgio per poter passare il turno e invece i Red Devils sono crollati per 3-1 di fronte al proprio pubblico di Kortrijk. I ragazzi di Monica Cresta devono dunque accontentarsi di lottare per il quinto posto mentre le semifinali della rassegna continentale di categoria saranno Repubblica Ceca-Belgio e Russia-Olanda.

Dopo le sconfitte contro Belgio e Russia, entrambe maturate al tie-break, l’Italia ha vinto la sua terza partita nel torneo ma purtroppo non è bastata per rimanere in corsa. Oggi spiccano i 17 punti dell’opposto Diego Cantagalli, doppia cifra anche per lo schiacciatore Daniele Lavia (13) affiancato di banda da Francesco Recine (9), al centro Lorenzo Cortesia (4 aces e 3 muri) e Leandro Mosca, Alessandro Acquarone in cabina di regia, Filippo Federici il libero.