Volley, due mesi ai Mondiali: l’Italia si prepara, esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare

Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria avventura nella capitale, poi si trasferiranno al Mandela Forum ai Firenze dove incroceranno Belgio, Slovenia, Argentina e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale punta alla terza fase, quella di Torino a cui parteciperanno le migliori sei formazioni della rassegna iridata.

Settimana prossima inizierà il primo collegiale di preparazione a Cavalese. Ci affidiamo alle bordate di Ivan Zaytsev, alla classe di Osmany Juantorena, alla regia di Simone Giannelli, alla solidità di Filippo Lanza, alle difese di Massimo Colaci sperando che il pubblico riesca a dare il supporto giusto per fare l’impresa. Indubbiamente l’Italia sarà tra le grandi favorite della vigilia insieme al Brasile Campione Olimpico, alla Russia Campionessa d’Europa e fresca vincitrice della Nations League, alla Francia di Earvin Ngapeth, agli arcigni USA senza dimenticarsi della Serbia. Ci sarà da divertirsi, la vendita dei biglietti procede a gonfie vele, la volley mania è nell’aria e il conto alla rovescia verso i Mondiali casalinghi è partito.













(foto Valerio Origo)