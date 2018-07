Softball, Serie A1 2018: secondo stop stagionale per Bussolengo. Bollate senza freni

Nel girone A del Campionato di Serie A1 di Softball 2018 si sono registrate soltanto doppiette, con Bollate che chiude imbattuta la prima parte di stagione firmando uno straordinario 20 su 20. Il team lombardo sbanca Nuoro soffrendo in gara-1, chiusa per 4-1 con 3 punti nell’extrainning, per poi controllare in gara-2 aggiudicandosi il secondo match con lo score di 3-0 grazie ad un’ottima Alice Parisi.

Nel derby tra Saronno e Caronno le ospiti partono con il piede sull’acceleratore archiviando la pratica gara-1 nelle prime 3 riprese, chiuse sul 5-0. Il punto della bandiera per le padrone di casa è siglato dai doppi di Rotondo e Giudice. In gara-2 il copione non cambia. Caronno non placa la verve offensiva trionfando per 4-2.

Altro derby, altra doppietta. Stavolta gioisce Collecchio, corsaro in quel di Parma per 4-1 e 14-4. Roboante successo in gara-2 in soltanto 3 riprese. 10 valide e 3 errori difensivi delle parmensi decretano la manifesta inferiorità.

Nel gruppo B grande sorpresa targata Sestese, che stoppa Bussolengo nonostante una gara-1 da incubo. Lo Specchiasol infatti segna ben 14 punti in sole due riprese con una prova corale mostruosa. Nel terzo inning Bussolengo arrotonda le marcature a 17, prima di tuffarsi in una inattesa gara-2. Nel secondo match la squadra di Simone Nava strappa una clamorosa vittoria partendo forte e difendendo il vantaggio strenuamente sino al 3-2 finale.

Pareggio anche tra Forlì e Castellana, con le padrone di casa che si impongono in gara-1 con il punteggio di 3-2 sfruttando gli errori avversari nel finale di gara. Nel match successivo le Thunders centrano la vittoria con il nuovo allenatore Avanzi grazie alle giocate di Cecchin Fabbian, Cumero ed Accordi. Un 4-1 che accresce il morale dopo il cambio in panchina.

Posta divisa infine tra Montegranaro e Pianoro, con la squadra di Marina Centrone che strappa gara-1 per 4-5 con una superba Trevisan, in assoluto la migliore della gara d’apertura. In gara-2 il pronto riscatto delle marchigiane, che si impongono per 2-1 resistendo negli inning finali.

SERIE A1 SOFTBALL – RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Nuoro-Bollate 1-4; 0-3

Saronno-Caronno 1-5; 2-4

Parma-Collecchio 1-4; 4-14

Bollate 1.000

Caronno .700

Collecchio .550

Saronno .350

Nuoro .250

Parma .150

SERIE A1 SOFTBALL – RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B

Forlì-Castellana 3-2; 1-4

Bussolengo-Sestese 17-0; 2-3

Montegranaro-Pianoro 4-5; 2-1

Bussolengo .900

Forlì .650

Castellana .400

Sestese .400

Pianoro .400

Montegranaro .250

