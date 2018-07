Basket femminile, Europei U20 2018: l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno

Italia Under 20 Basket Femminile | Credits: FIBA Official Website

Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le armi per opporsi al talento delle azzurre.

La partita è stata combattuta solo in avvio, con l’Italia che ha sonnecchiato a lungo e le svedesi che hanno provato ad approfittarne. Sono state tante le palle perse dalle azzurre (15), lasciando alle avversarie il pallino del gioco. Ma la Svezia, come detto, ha grossi limiti e quindi dopo l’11-14 del primo quarto non è stata in grado di dare lo scossone decisivo alla partita. Ne è venuto fuori un secondo quarto dove l’Italia, col minimo sforzo (9-4 il parziale di dieci minuti rivedibili dal punto di vista tecnico), si è ripresa il comando delle operazioni senza più mollarlo.

Dopo l’intervallo, infatti, ecco la fuga. È stata Martina Fassina a suonare la carica, mettendo insieme 19 punti con un ottimo 7/10 dal campo (4/7 da due e 3/3 da tre). La Svezia si è piano piano sgretolata, lasciando strada alle azzurre e dando soprattutto l’opportunità a coach Orlando di dare ampio spazio a tutte le giocatrici a disposizione. Il 27-12 del terzo quarto ha indirizzato la partita, che non ha più avuto nulla da dire fino al 66-45 finale.

Ora per l’Italia un giorno di meritato riposo, poi la fase finale, che comincerà affrontando agli ottavi la quarta classificata del gruppo A, una tra Germania, Slovenia e Russia.

Il tabellino

Italia – Svezia 66-45 (11-14, 9-4, 27-12, 19-15)

Italia: Andre 9, Castello 7, Fassina 19, Smorto 2, Verona 3, Cecili 2, Cubaj 9, Del Pero 5, Parmesani 2, Togliani A., Togliani G., Trucco 8

Svezia: Ekerstedt 2, Fredrikson 6, Haegerstrand 6, Hahne 2, Hjern 8, Bittar 8, Dahl 3, Gyberg, Jeng 4, Lundqvist n.e., Sorensen 3, Uhrstrom 3













Foto: FIBA.com / Editorial use